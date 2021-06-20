تخصيص “13” محطة بالخرطوم لتزويد الشاحنات بالوقود

الخرطوم: السوداني

أصدرت الإدارة العامة للنقل والبترول بولاية الخرطوم قراراً بتخصيص عدد “13” محطة من محطات البترول العاملة في الولاية لتزويد الشاحنات بالوقود اعتباراً من غدٍ “الإثنين”.

وحددت إدارة النقل محطات ” نبتة – سوبا التفتيش، نوافل- سوبا الشاحنات، الوطنية – سوبا، امان – سوبا غرب، الكريمت – المصفاة، اويل انرجي – التحدي الجيلي، قادرة – الخوجلاب، قادرة – المصفاة، ويل انرجي – الحاج يوسف 47، النحلة – الثورة 22، امان – قندهار، ماثيو – الجيلي، بشائر – كيلو 10 ”

وقالت إدارة النقل في الولاية في بيان لها اليوم، إنه يترتب علي ذلك منع الشاحنات من التزود من المحطات الاخرى. و كل من يخالف القرار يتعرض للعقوبات المنصوص عليها في القوانين المنظمة لصرف ونقل المواد البترولية.

وأوضح خطاب إدارة النقل أن التزود بالوقود يكون وفقا للتصديق اللكتروني عبر تطبيق نفطي باعتماد غرفة الشاحنات وإدارة البترول بالإدارة العامة للنقل والبترول والمواصلات.

ووجه القرار أصحاب المركبات وشركات الشاحنات مراجعة غرفة الشاحنات لتكملة الإجراءات الخاصة بتصديق الجازولين الإلكتروني.