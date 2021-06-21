إحالة قضية الشهيد محجوب التاج للمحكمة و(4) ضباط مخابرات بين المتهمين

الخرطوم:هبة على

أحالت النيابة العامة ملف قضية مقتل الشهيد محجوب التاج، إلى المحكمة وذلك بعد أن وجهت النيابة ثلاثة تهم جنائية لـ(11) من شخصاً بارتكاب الجريمة بينهم (4) ضباط برتب عسكرية مختلفة يتعبون لجهاز الأمن والمخابرات بالعهد السابق.

إلى ذلك قالت النيابة في بيان إنها أحالت بلاغاً تحت المواد (88-89-181) من القانون الجنائى وعدد من المواد الأخرى والمتهم فيه والي ولاية جنوب دارفور في النظام السابق آدم الفكي والمتعلق بتجاوزات مالية للمحكمة المختصة والتي حددت الثالث والعشرين من الشهر الجاري موعداً لبداية الجلسات في البلاغ .

وتأكيداً لما أوردته (السوداني) قالت النيابة أنها احالت ملف شقيق الرئيس المعزول، عبدالله البشير وآخرين إلى المحكمة بتهمة تبديد مبلغ 27 مليون دولار .