(النقل) تستقبل وفداً من شركة لوفتهانزا الألمانية لتطوير سودانير

كتب: عبدالقادر باكاش

استقبل وزير النقل المهندس ميرغني موسى بمكتبه أمس الأحد وفد شركة لوفتهانزا الألمانية الاستشارية. ورحب ميرغني بوفد الشركة وكشف أن زيارة الوفد تأتي للمساهمة في تطوير الناقل الوطني وقال “نحن في وزارة النقل، نعمل وفق مناهج علمية لربط أساليب النقل بطرق علمية”. وأكد مضيهم على رؤية تهدف إلى المساهمة في رفع معدلات النمو الاقتصادي السوداني.

وأبان أن اختيار شركة لوفتهانزا الاستشارية تم بعد عمل كبير و دؤوب من مستشاري الوزارة. مضيفا بالقول “سنعمل لرفع الكفاءة وزيادة إنتاجية شركة الخطوط الجوية السودانية (سودانير) عبر اختيار الخطوط ذات الجودة العالية ومراجعة وتقييم وتطوير العمليات الهندسية”.