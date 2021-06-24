بعد اهتمامه بملف مجهولي الأبوين اختيار الإعلامي أمير أحمد السيد مستشاراً إعلامياً لـ(شمعة)

الخرطوم:محاسن أحمد عبدالله

تم اختيار الإعلامي والمنتج البرامجي المعروف أمير أحمد السيد مستشاراً إعلامياً لمنظمة شمعة الخاصة برعاية الأطفال مجهولي الوالدين التي تديرها الأستاذة نور.

من جانبه أوضح السيد لـ(كوكتيل) أن موافقته على اختياره للعمل كمستشار إعلامي للمنظمة جاء لإيمانه بقضية هؤلاء الاطفال ضحايا المجتمع، فيما ناشد وسائل الإعلام المختلفة بتسليط الضوء على القضية التي وصفها بالمهمة والحساسة حتى ينال هؤلاء الضحايا حقوقهم كاملة بالعيش وسط المجتمع.

الجدير بالذكر أن أمير أحمد السيد ظل مهتماً بملف الأطفال مجهولي الأبوين منذ سنوات طويلة وهو ذات الأمر الذي جعله يقوم بعمل فيلم ضخم يحكي مأساة هؤلاء الأطفال باسم الروح الحلال الذي أنتجته منظمة شمعة والمنظمة الإيطالية وحضره عدد كبير من الإعلاميين والمسؤولين