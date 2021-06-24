بعثة الهلال تغادر لأبوحمد وترقب باستقبالات حاشدة

الخرطوم: السوداني

تغادر بعثة فريق كرة القدم الأول بنادي الهلال صباح اليوم إلى مدينة ابو حمد في الولاية الشمالية لمواجهة فريق الشرطة ابو حمد عصر السبت المقبل في منافسة كاس السودان، ويترأس بعثة الهلال رامي كمال عضو مجلس إدارة نادي التطبيع، ومن المنتظر أن تحظى بعثة الهلال باستقبال حاشد وتاريخي عقب وصولها اليوم حيث ان الزيارة تعد تاريخية للهلال بكامل نجومه.

وكان الفريق قد واصل تدريباته التحضيرية بملعبه في امدرمان أمس وانتظم عقب نهاية المران في معسكر مقفول بفندق النادي في الجوهرة الزرقاء، وحذر مدرب الهلال ريكاردو لاعبي الفريق من الاستهانة بمنافس السبت فريق الشرطة مطالبا اللاعبين بالفوز والتأهل.