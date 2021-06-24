الهلال يضم “6” لاعبين في اليوم الختامي لانتدابات الطائرة

نجح الهلال في تدعيم صفوف فريق الكرة الطائرة، في اليوم الأخير لحركة تنقلات وتسجيلات اللاعبين، بـ”6″ من أميز العناصر في الساحة وهم: أنطونيو عادل، من المكتبة أمدرمان، عبد الرحمن السيد، بانت غرب، معتز عصام، بانت وسط، معمر محمد حمدنا الله، من المجد، محجوب عبد الناصر المرضي، من بانت وسط، وعمر خلف الله، من نجوم أبو سعد.

وجاء ضم الرباعي تحت اشراف السيد هشام السوباط، رئيس لجنة التطبيع، الذي وجه بضرورة ضم أفضل العناصر في الساحة، بغرض عودة الفريق إلى موقعه الطبيعي في مصاف أندية الدرجة الممتازة.

وجاءت متابعة الانتقالات، بمجهود مقدر من المهندس رامي كمال رئيس قطاع المناشط وعضو اللجنة، والبروفسير محمود السر، المدير العام للنادي، والأستاذ هيثم فيصل مقرر القطاع، إضافة إلى المدير الفني للفريق الكابتن معاوية.