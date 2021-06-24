هلال الأبيض يستعد لموقعة الوادي

أجرى فريق الكرة بنادي الهلال الابيض مرانا ساخنا وملتهبا عصر أمس الاربعاء بملعب جامعة السودان واشتمل على الشقين البدني تحت اشراف الدكتور مصطفى كرم الله والخططي تحت اشراف الجنرال صلاح محمد آدم ومعاونيه عبدالباقي الطاهر وهشام النضر فيما اخضع مدرب الحراس الكوتش المتمكن زاهر فرج الله ثلاثي العرين يونس الطيب وعرفات عبدالفتاح ومحمد المصطفى لتدريبات مرونة ورشاقة متنوعة وكانت الاثارة والندية الكبيرة بين اللاعبين من خلال التقسيمة الداخلية للفريق بين منتخب القائد مهند الطاهر وموسى المر ومنتخب مصعب جلنجات وماهر عثمان والتي انتهت بفوز الاول على الثاني بثلاثة اهداف مقابل هدفين احرز للأول آدم فولة ومحمود أمادو ومصطفى حسين الدكتور وأحرز للثاني مصعب جلنجات ومحمد بابكر بارا واظهر اللاعبون ندية واضحة مع الاداء القوي والسريع وحماس كبير من قبل اللاعبين ويعقد الفريق حصته التدريبية الرئيسية صباح الخميس بذات الملعب تاهبا لمواجهة فريق حي الوادي نيالا في منافسة كاس السودان غداً.