تصاعُد الأحداث بالمريخ وإحالة سوداكال للانضباط

الخرطوم: السوداني

صدمت اللجنة الثلاثية المكلفة بحل الأزمة الإدارية لنادي المريخ، باتحاد الكرة، رئيس الأحمر آدم سوداكال بعد أن قررت عدم التعامل معه وتحويله إلى لجنة الانضباط وذلك لمخالفته المادة ٦٦ من لائحة الانضباط، كما قررت اللجنة اختصار التعامل الإداري مع مجلس المريخ المنتخب كمؤسسة. واعلنت اللجنة التي يقودها النائب الأول لرئيس اتحاد الكرة اللواء عامر عبد الرحمن، مخاطبة الجهات ذات الصلة بتنفيذ القرار، وعلى رأسها والي ولاية الخرطوم ووزبر الشباب والرياضة الولائي، الى جانب المدير العام لقوات الشرطة.

ويأتي القرار، على خلفية عدم امتثال رئيس المريخ سوداكال لقرارات وموجهات اللجنة، ورفضه التعامل معها، وتقديم اشتراطات ليست ذات صلة بالقانون، بحسب وصف أعضاء اللجنة الثلاثية، الذين شددوا على ضرورة تنفيذ القرارات الموضوعة بشكل فوري.