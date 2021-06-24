“البرهان” يلتقي وفد الحزب الاتحادي الديمقراطي معلناً دعمه لوحدة الاتحاديين

الخرطوم: السوداني

التقى رئيس مجلس السيادة الانتقالي الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان بمكتبه اليوم ، وفد الحزب الاحادي الديمقراطي برئاسة جعفر الميرغني نائب رئيس الحزب.

وقال الأستاذ عمر خلف الله يوسف أمين الإعلام والناطق الرسمي بإسم الحزب الإتحادي الديمقراطي إن الوفد قدم شكره لرئيس مجلس السيادة الانتقالي على حرصه على وحدة الحزب الاتحادي الديمقراطي، مبيناَ أن الوفد يمثل الفصائل الاتحادية التي وقعت أمس بقاعة الصداقة على وحدة الحركة الاتحادية.

وأكد يوسف، أن اللقاء أمن علي دعم الحزب للقوات المسلحة ، مبيناَ أن المرحلة القادمة ستشهد إنطلاقة عظمى للحزب الاتحادي الديمقراطي حتى يسهم في البناء الوطني.

من جانبها قالت الأستاذة إشراقة سيد محمود رئيس الهيئة القيادية بالحزب الاتحادي الديمقراطي إن الوفد ضم عدد كبير من الفصائل والتيارات الاتحادية الرئيسة التي وقعت أمس على ميثاق الوحدة .

وأضافت أن رئيس مجلس السيادة بارك هذا العمل معلناَ، دعمه لوحدة الإتحاديين الديمقراطيين ولكل القوى الوطنية التي تسهم في مسيرة البناء الوطني حتى تقوم بدورها المنوط بها في هذه المرحلة التي تمر بها البلاد.

وأوضحت الأستاذة إشراقة ،أن الوفد أشاد بالدور الذي تبذله الحكومة لاستكمال ملف السلام والخطوة التي قام بها الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان في التوقيع على إعلان المبادئ مع رئيس الحركة الشعبية شمال عبدالعزيز الحلو.

وأشارت الى إن الوفد أعرب عن أمله في انضمام عبد الواحد محمد نور رئيس حركة جيش تحرير السودان لمسيرة السلام ، وأوضحت إن رئيس مجلس السيادة أكد خلال اللقاء أن هذه المرحلة تحتاج لكل أبناء الوطن حتى تخرج البلاد لبر الأمان.