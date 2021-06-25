قطر الخيرية تفتتح “مجمع طيبة لرعاية الأيتام” بأم درمان

أم درمان: السوداني

افتتحت ‎قطر الخيرية في ‎السودان “مجمع طيبة لرعاية الأيتام” بالريف الجنوبي لأم درمان، وسط حضور شعبي ورسمي. ويعد مجمع طيبة الأكبر من نوعه في السودان، حيث يقدم خدمات الرعاية الشاملة لنحو (500) طفل يتيم.

مجمع مدينة طيبة التي تم بناؤها على مساحة 9 آلاف متر مربع مع عدد من المرافق، أهمها مدرسة للتعليم الأساسي وتضم 9 فصول ومعمل حاسوب ومدرسة ثانوية ومعملاً ومكتبة ومعمل حاسوب بجانب ملحقات المدرستَين من مكاتب ودور أخرى.

ومن الوحدات المهمة كذلك بالمدينة المركز الصحي المجهز بشكل حديث لكي يقدم خدمة طبية متميزة للدارسين وللقرى القريبة منه، إلى جانب المرافق الإدارية المختلفة وقاعات الطعام والأنشطة ومرافق للأنشطة الرياضية وتضم المدينة كذلك سكناً داخلياً للأيتام يتسع ل 500 يتيم.

‏وقال السيد نواف الحمادي مساعد الرئيس التنفيذي لقطاع العمليات والبرامج الدولية، خلال لقائه بمسؤولي الحكومة السودانية أن ‎قطر الخيرية لها مشاريع مميزة في عدد من الولايات مثل مشاريع دارفور التي تعتبر من أكبر مشاريعها التي تنفذها، مشيراً إلى التركيز على المشاريع التنموية.