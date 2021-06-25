زيادات جديدة وأخرى مرتقبة في السلع بسبب الدولار الجمركي

الخرطوم : عبيــر جعفر

تشهد اسعار السلع الاستهلاكية بالاسواق ركودا ووفرة في حجم العرض باستثناء السكر والذي ارتفع سعره بقرار الغاء الدولار الجمركي وبلغ (13) ألف جنيه للجوال عبوة (50) كيلو.

وقال تاجر سلع ببحري ابراهيم أحمد إن هنالك استقرارا في اسعار السلع وركودا الحركة التجارية، مبينا أن سعر زيت شمس عبوة (4) وربع بسعر (3,200) جنيه، يارا (3,700) جنيه، فيما تراجع سعر اللبن عبوة (2) كيلو وربع الى (4,250) جنيه بدلا عن (4,5) ألف جنيه وسعر رطل اللبن (450) جنيه .

وقال تاجر سلع بشرق النيل محمد الجاك إن هنالك زيادة كبيرة في سلع الشاي عبوة (450) جرام الى (1,100) جنيه أما عبوة (225) جرام لـ (250) جنيه لسعر القطاعي وسعر جركانة زيت الفول عبوة (36) رطل (15) ألف جنيه واستقر بكت دقيق سيقا زنة (10) كيلو عند (2,400) جنيه وسعر الكيلو (240) جنيه، متوقعا زيادة في الاسعار خلال الايام المقبلة .

وأكد تاجر سلع بالسوق العربي عثمان ابراهيم لـ(السوداني) استقرار اسعار السلع الاستهلاكية بالاسواق وركود الحركة التجارية، مبينا أن سعر لبن كابو عبوة (2) كيلو وربع قفز من (3,200) الى (4,5) ألف جنيه و استقر سعر زنة (1) كيلو في (1,600) جنيه و سعر كيلو الارز المصري (600) جنيه وبلغ سعر كيلو العدس من (380) الى (500) جنيه .

ووصف ابراهيم القوى الشرائية بالضعيفة رغم استقرار اسعار السلع، شاكيا من الركود العام في الاسواق، وقال إن الغاء الدولار الجمركي ربما ينعكس على ارتفاع الاسعار خلال الفترة المقبلة