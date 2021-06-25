رفض تنفيذ قرار إيقافه سوداكال يصدر بيانا عاصفا ويلوح بالفيفا ويشكو لكأس

اصدر رئيس المريخ الموقوف آدم سوداكال، بيانا عاصفا واشار إلى أنهم ظلوا يتابعون التطورات عقب صدور قرارات مجلس إدارة الاتحاد السوداني لكرة القدم بتاريخ يومي 13و14 يونيو 2021م وعطفاً على عدم صحة القرارات التي صدرت من مجلس إدارة الاتحاد السوداني لكرة القدم ومخالفتها البينة والصريحة لصحيح القانون ونظام نادي المريخ ونظام الاتحاد السوداني لكرة القدم المادة (17) الفقرات (1-2) والمادة (19) الفقرة (1) والمادة (14-a) التي تقابلها المادة (13-a) من نظام الاتحاد السوداني لكرة القدم لسنة 2017م، و بناءً على هذه المخالفات فقد قرر مجلس إدارة نادي المريخ رفض جميع قرارات الاتحاد السوداني لكرة القدم لعدم قانونيتها ومخالفتها لجميع الأنظمة الأساسية، وعليه فإن مجلس إدارة نادي المريخ يعتبر أن كل ما يترتب وما يبنى وما يصدر بموجب هذه القرارات هي مجرد قرارات باطلة ولن ينفذ مجلس إدارة نادي المريخ اي قرار يستند إلى قرارات مجلس إدارة الاتحاد السوداني لكرة القدم بتاريخ يومي 13و14 يونيو 2021م، كما يؤكد مجلس إدارة نادي المريخ عدم اعترافه باللجنة الثلاثية ويطعن النادي في حياديتها ويؤكد عدم أهليتها لإدارة أي ملفات تتعلق بنادي المريخ.

لقد قام مجلس الإدارة بموجب القرارات التي تسلمها من الأمانة العامة للاتحاد السوداني لكرة القدم بمخاطبة الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا بهذه القرارات وشرح النادي جميع المخالفات المتعلقة بقرارات مجلس إدارة الاتحاد السوداني لكرة القدم في اجتماعه يومي 13و14 يونيو، وأكد النادي للفيفا في مخاطبته رفضه لجميع القرارات التي صدرت من الاتحاد لمخالفتها القانونية، كما قدم النادي شكوى عاجلة لدى محكمة التحكيم الرياضية الدولية (CAS) وتسلم اليوم إخطاراً يفيد بتسديد الرسوم عقب قبول قضية النادي ضد الاتحاد السوداني لكرة القدم، وعليه يؤكد مجلس إدارة نادي المريخ انه يعتبر القرارات الصادرة بتاريخ اليوم الخميس 24 يونيو من اللجنة الثلاثية حبرا على ورق ولا تمثل اي شرعية تريدها اللجنة الثلاثية لتؤصل لقرارات لقيطة لا تستند لأي قانون أو أي نظام أساسي ملزم للمريخ أو الاتحاد السوداني لكرة القدم و أعضائه، وعليه فإن مجلس المريخ برئاسة السيد آدم سوداكال يؤكد أن تسليم نادي المريخ لن يتم إلا لجمعية عمومية وعبر انتخابات يدعو لها مجلس إدارة نادي المريخ وتشرف عليها لجان النادي العدلية المنتخب منها والمعين، ويتحدى مجلس المريخ اللجنة الثلاثية ومن لف لفها تنفيذ قراراتها القائمة على ابتذال وهتك القوانين والنظم أن استطاعت لذلك سبيلا، كما يؤكد مجلس إدارة نادي المريخ أن الفيصل مع الاتحاد السوداني لكرة القدم سيكون سوح الفيفا ومحكمة التحكيم الرياضية الدولية ولا توجد منطقة وسطى في هذا الأمر.