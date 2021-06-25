قال إن الاداء متوقع لعدة حيثيات أبراهومة: لعبنا أمام حي العرب في ظروف صعبة

اكد مدرب المريخ الكابتن إبراهيم حسين ( ابراهومة) في تصريحات خاصة لـ(السوداني) أن النتيجة التي خرج بها الفريق في مباراته الاخيرة امام حي العرب بورتسودان مرضية للغاية، مشيرا الى جزئية مهمة وهي أن الفريق كان متوقفا عن التدريبات لبضعة ايام، لافتا الى أن هذا الامر كان له بالغ التأثير على المردود البدني والفني في شكل الفريق، مشيرا الى انه تسلم المهمة قبل بضعة ايام ودخل مباشرة في تحضير الفريق ذهنيا لمباراة حي العرب الاخيرة، قاطعا بأن جميع المباريات في بطولة الدوري ليست سهلة وتتطلب منهم العمل على تحضير جميع اللاعبين باعتبار أن جميع المواجهات مهمة ولابد فيها من تحقيق الانتصار، وابدى ابراهومة ثقته في لاعبي الفريق وقال جميعهم يدركون صعوبة التحدي القائم الآن ولابد من العمل على تلافي الاخطاء وإبعاد الفريق عن اجواء الشحن والضغط والسعي لتحقيق المطلوبات خلال الفترة القادمة، وكان المريخ قد حقق فوزا صعبا بهدف دون مقابل على حي العرب بورتسودان وهو ما كفل للفرقة الحمراء اعتلاء صدارة روليت بطولة الدوري الممتاز.