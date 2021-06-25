العقرب والسماني الأفضل بلا منازع ركلة (توني) الضائعة تعيد ترتيب المنفذين بالمريخ

اثارت الطريقة التي نفذ بها محترف المريخ توني ركلة الجزاء الاخيرة في مباراة المريخ وحي العرب بورتسودان عدة علامات استفهام لا سيما في ظل الظروف الصعبة التي مر بها الفريق بالمباراة والتي كانت تحتم الاستفادة من اية فرصة خاصة في ظل تواضع ملعب المباراة الى جانب أن ركلة الجزاء كانت فرصة مواتية من اجل احراز هدف تقدم مبكر وتحسين وضعية الفريق وإبعاد الضغط عنه مؤقتا بيد أن ضياعها تسبب في ازدياد الضغط على النحو الذي حدث .. ووفقا لما تحصلت عليه ( السوداني) فان الطريقة التي نفذ بها توني ركلة الجزاء في المباراة الاخيرة لم تلاق الرضاء والقبول من قبل الجهازين الفني والاداري الى جانب زملائه اللاعبين بيد أن الجميع حرص على تقديم الدعم اللازم للاعب حتى لا يتاثر بما جرى الا أن ما تحصلت عليه (السوداني) يفيد بأن الجهاز الفني وضع خطة واضحة للتعامل مع ركلات الجزاء وضرورة استغلالها بالشكل الامثل وعدم اضاعتها باعتبار أن الفريق يحتاج لكل فرصة للتسجيل.. وابلغ مصدر الصحيفة بقوله انه جرى ترتيب وضعية اللاعبين المفضلة للتسديد ومن بينهم بكري المدينة والسماني الصاوي وكذلك اللاعب سيف تيري الى جانب بعض الاسماء الاخرى بالترتيب.