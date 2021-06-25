هلال الأبيض يعقد مرانه الرئيسي للوادي وجابر يشكر قائد الفرقة الخامسة مشاه

عقد فريق الكرة بنادي الهلال الابيض حصته التدريبية الرئيسية صباح الخميس على ملعب جامعة السودان وذلك تأهبا لمواجهة حي الوادي نيالا في منافسة كأس السودان القومي عشية السبت المقبل باستاد الخرطوم عند الساعة السابعة مساء ومن خلال المران شدد الجنرال صلاح محمد آدم المدير الفني للفريق على لاعبيه ضرورة احترام الخصم والاداء بقوة ومسئولية طيلة زمن المباراة، مشيرا إلى أن فريقه ظل يحقق نتائج جيدة وملموسة في كأس السودان لعدة سنوات ولن تقبل جماهيره سوى تحقيق النصر والسير قدما في المنافسة حتى مراحلها المتقدمة.

وعقب المران تناولت بعثة الفريق وجبة الافطار بحوش السمك بأركويت في مشهد يؤكد مدى التلاحم بين افراد ازرق شيكان وروح مفعمة بالترابط الاخوي والاجتماعي.

وتقدم نائب رئيس مجلس ادارة نادي الهلال الابيض للشؤون المالية ونائب رئيس القطاع الرياضي ناجي جابر بكثير شكره وعظيم تقديره وامتنانه للرياضي المطبوع سعادة اللواء الركن فيصل محمد الحسن قائد الفرقة الخامسة مشاه ( هجانة) لوقفته الكبيرة والمشرفة تجاه الرياضة والرياضيين بعروس الرمال خاصة وولاية شمال كردفان عامة وهو يفتح اياديه بيضاء مقدما خدماته الجليلة للاندية واستحق الشكر والاشادة والتقدير من الوسط الرياضي قاطبة.

وقام نائب الرئيس للشؤون المالية ناجي جابر بتكليف المهندس أحمد عبد الله فضل (ابوضلوع) الامين العام لنادي الهلال الابيض بجانب مكي النور الزبير رئيس لجنة الاسناد بالخرطوم بالاشراف والمتابعة على البعثة نسبة لمغادرته ولاية الخرطوم في مهمة عمل رسمية لمدة ثلاثة ايام. هذا وقد باشر الثنائي أداء مهامهما فعليا تجاه البعثة.