بقدر ما صاغ الخيال

مهما كانت براعة أحدنا وقدراته في تصوير المشهد بكل ما فيه من نبض إنساني وعاطفة متقدة وجياشة وعمق اجتماعي وقمنا بتحرير الصورة من المساحيق (والمذوقات) لحد الحقيقة المرة المجردة والعارية المتاحة للناظرين ، وبقدرما كانت قدرات الخيال في الصياغة والاستلهام واستدعاء الفكرة العبقرية المعبرة لحد الاندهاش والحيرة والتأمل وامتد للقاع السحيق للتراجديا والحزن النبيل العميق ، ومهما تعمقت الرؤيا وتطاول المدى واتسع حدقات العيون فلن تلتقط صورة أكثر مأساوية من حكايتنا ، وبقدر ما قرأنا وأطلعنا على إبداعات كتاب القصة والروائيين وكتاب سيناريوهات الأفلام والمسلسلات الدرامية المتخصصين في بلورة الوجع والألم المسافر في جسد الأمة ، ورغم قدراتهم في إثارة عواطفنا وأشجاننا ، إلا أن كل ذلك لا يعبر عن الموقف كما في حكايتنا التي نحن بصددها ، حيث حكى لي أحد الأصدقاء في الأيام القليلة الماضية أنه إلتقى بأحد جيرانه في المواصلات العامة في منطقة جنوب الخرطوم وهو يحمل كرتونة محكمة القفل إلا أن ثمة أجسام تتحرك داخل الكرتونة ، فلما سأله عن الأمر قال صديقه هذه (أربعة قطط) سوف أطلقهم في سوق الكلاكلة اللفة حتى لا أتحمل ذنبها حيث أنها لا تعرف الكلام والشكوى وأن الظروف الاقتصادية أصبحت ضاغطة ووجبتنا أصبحت واحدة في اليوم وهذه القطط لا تجد ما تقتاته عندي فالأفضل أن أطلقها حرة تسرح وتمرح في ذلك السوق العتيق وتجد ما تأكله ، ولعل الرجل استدعى حكاية المرأة التي دخلت النار (في هرة) لا أطعمتها ولا تركتها تأكل من خشاش الأرض ، الحكاية المأساوية قطعاً هي إحدى مؤشرات مآلات الأزمة الوطنية التي زحفت بسرعة الصاروخ حتى لامست (الميس) وأصل الوجود وتجاوزت كل حدود المعقول وكل ما يمكن أن يصدق ودخلت (اللحم الحي) وأصبح الصراخ جهيراً وعياناً وبياناً في طرقات الله أكبر وفي الأسواق وتجمعات الناس في بيوت الأفراح والمأتم .

ملازمة غريبة في الحياة السودانية بين الفقر المدقع الذي فجر ينبوع الإنسانية والرحمة في القصة أعلاه ، فالشيء الطبيعي أن يُحدث الفقر والحاجة والمسغبة في كثير من الحالات كوامن الحقد والعداء في قلب الفقير المعدم تجاه المجتمع المختلة فيه معايير العدالة والإنصاف ، فالظلم وتراكمه هما ما انشأ هذه الشرائح التي ترزح تحت خط الفقر .

د. 0915033507