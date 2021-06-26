الكشف عن مخطط في (30) يونيو لقيادات بالنظام البائد

كوستي: السوداني

استدعت لجنة إزالة التمكين بولاية النيل الأبيض كوادر نافذة بحزب المؤتمر الوطني المحلول للتحقيق في أنشطة سياسية من شأنها أن تقود لزعزعة الأمن العام، خطط لبروزها في (30) من يونيو الجاري، إلى جانب التحقيق في ملفات تتعلق بإمتلاك أراض عقارية وزراعية.

وقالت مقرر لجنة ازالة التمكين بالنيل الأبيض نعمات آدم جماع لـ(سونا) إن لجنة إزالة التمكين استردت منتزه الدويم العائلي، وأنهت العقد المبرم مسبقاَ حيث عادت أيلولة المنتزة لصالح المحلية.

وأضافت أن اللجنة أحرزت تقدما ملموسا في أعمالها بكشف مخالفات النظام البائد ومحاسبته في حزمة من الجرائم المتعلقة بالفساد وانتهاك حرمة المال العام.

وتابعت، أن اللجنة استدعت قيادات في وزارة الإنتاج والموارد الاقتصادية و فتحت ملفات تتعلق ببرنامج الحلول المتكاملة وتمليك آليات زراعية لقيادات نافذة في المؤتمر الوطني المحلول وشرعت اللجنة في إجراءات استردادها فضلا عن قيام اللجنة بكشف ملفات أراض سكنية وزراعية في محلية الدويم وشرعت في إجراءات التحقيق حول تخصيصها لنافذين في النظام المباد.

وكشفت نعمات أن لجنة إزالة التمكين قد أنهت خدمة الدستوريين بالولاية وستواصل أعمالها الرامية لتفكيك مفاصل الفساد التي خلفها نظام الثلاثين من يونيو.