بعد غياب وهجرة طويلة الفنان أسامة الشيخ لـ(كوكتيل): الوضع السياسي المضطرب والاقتصادي المتردي ألقى بظلاله على الفنون

حوار: محاسن أحمد عبد الله

الفنان المبدع أسامة الشيخ له بصمة مميزة في خارطة الغناء السوداني، له مدرسة تطريبية متفردة تأثر بها كثير من المطربين الشباب..

رغم سنوات الهجرة الطويلة عن أرض الوطن ظل حضورا مميزا عبر أغنياته التي قدمها، حيث تغني له العديد من المطربين الشباب أمثال طه سليمان، معتز صباحي، أحمد وحسين الصادق، شكر الله عز الدين، أحمد فتح الله (البندول) تاج السر بشير، شذى عبد الله، هؤلاء على سبيل المثال وليس الحصر .

تميز الفنان أسامة الشيخ بتقديم أعمال لشعراء وملحنين كبار أمثال الشاعر محمد بشير عتيق والشاعر محمد جعفر عثمان وعبد الوهاب هلاوي و سعد الدين إبراهيم وعماد الدين إبراهيم ومدني النخلي والدكتور شادول. ومن الملحنين الاستاذ عمر الشاعر والدكتور الماحي سليمان وأسماء حمزة وسليمان ابوداؤود وعمر كوستي كما انه ملحن مميز.

(كوكتيل) أجرت معه هذا الحوار من مقر إقامته بأمريكا لإلقاء الضوء على عدد من الموضوعات التي تتعلق بالفنون والاوضاع مابعد الثورة.

بداية..سنوات من الغربة عن أرض الوطن ماذا خصمت منك؟ وماذا أضافت؟

كل تجربة لديها إضافات وخصم، الغربة إضافةت لي كثيرا مثلا تكون بعيدا في مناخ مختلف بعيد عن أرض الوطن يجعلك تنظر للصورة بمزايا وأفكار مختلفة بالإضافة الى أن الغربة في أمريكا بلد ثرة في الموسيقي والتعاملات والاجواء في المناخ والعمل بالتأكيد اضافة إلى المستوى العام والذي خصمته مني هو البعد عن الأهل وأرض الوطن أمر مؤلم لكنها مشيئة الله في المقام الاول وثانيا العزاء الوحيد المناخ الذي كان موجودا في السودان من نظام الحكم البائد خصم كثيرا جدا من الفن والفنانين ومن كل المجتمع السوداني، أحمدالله أن حفظني الله وجعلني بعيدا عن أجواء مسمومة أثرت في كل المجتمع السوداني سلبا. بالنسبة لي غربتي أفضل بكثير من التواجد في السودان مع ظروف نظام الحكم البائد الذي أفسد البلاد والعباد.

تعاملك مع عدد من الشعراء والملحنين الكبار ماذا أكسبك ؟

كنت محظوظا جدا أنني تعاملت مع فطاحلة الشعراء والملحنين في السودان أضاف لي الكثير، جعلني مميزا في اختياراتي ومفرداتي والالحان التي قدمتها. التعامل مع شاعر أو ملحن كبير وأنت في بداية مسيرتك يعطيك خبرة ونتيجة جيدة وأنا راض تماما عن الاعمال التي قدمتها ووجدت صدى وقبولا كبيرا من الجمهور بفضل الله .

ما رأيك في ترديد الفنانين الشباب لأعمالك أمثال طه سليمان وأولاد الصادق وغيرهما من الفنانين ؟

أفتكر فيها إيجابيات كثيرة ودليل على أنها وصلت وهو نجاح كبير لي وللاعمال التي قدمتها التي تعكس أن اختياراتي صحيحة تناسب موهبتي وتجربتي، فقط اقول لمن تغنوا بأعمالي “ليس لدي مانع من ترديدها أنا كذلك بدأت بنفس طريقتهم ولكن بفضل الله تجاوزت هذه المرحلة لأنني نشأت في أجواء جعلتني أفكر دوما أن أتفرد وأختط لنفسي طريقا وأكون شخصيتي الفنية وليس لدي مانع لمن يريد ترديد أغنياتي لكن عليه أن يذكر الحق الادبي للفنان والشاعر والملحن خاصة أنني أقوم بكتابة وتلحين معظم أعمالي”.

هل ما زالت الساحة الفنية بخير؟ وماذا ينقصها ؟

الساحة مازالت بخير والسودان كذلك سيكون بخير وما يحدث الآن نتاج طبيعي للظروف التي تمر بها البلاد وإفساد النظام البائد.

طالما يوجد انهيار اقتصادي بالتأكيد كل الاشياء سيكون فيها انهيار،الفن ليس بمعزل عن بقية الأشياء والصحة والتعليم والأمن وكل متطلبات الحياة، الفن يتأثر بالاجواء إذا كان في الحرب الغناء يكون شكله مختلفا وكذلك اذا كان هناك فقر الغناء يتناسب مع الظروف ولن يغني الفنانون غناء فيه معان ما دام ليس هناك استقرار في البلد، الفن تعبير عن المرحلة والظروف التي تعيشها البلاد نحن كفنانين محتاجون نرتقي بالشعب ونقدم مادة تعينه على الظروف التي يمر بها.

انتشار الأغنيات الهايفة والاستسهال في تناولها إلى ماذا ترجعه ؟

المجتمع الآن يمر بظروف اقتصادية عصيبة جدا ووضع سياسي مضطرب ومترد ألقى بظلاله السالبة على المفردات والمعاني، ومن عانى من الجوع والفقر ستكون أشياؤه كلها فقيرة لاتلبي الاحتياجات الإنسانية التي من المفترض أن يعيشها الإنسان الطبيعي والسوي وطالما نحن نمر بظروف عصيبة اقتصادية وأمنية وسياسية مضطربة بالتأكيد ستلقي بظلالها سلبا على مفرداتنا وآدائنا والحاننا والمغنين هم ضحية لكل الإفرازات السالبة في المجتمع التي خلفها النظام البائد.

نأمل بوعينا وشجاعتنا أن نتجاوز هذه المرحلة، كما أناشد الفنانين بان لا يستسلموا للظروف والضغوط رغم صعوبتها وعليهم التحلي بالقيم والاخلاق التي ستجعل لهم قيمة أكبر.

هل مازلت مواصلا لنشاطك الفني في الغربة ؟

نعم مواصل في نشاطي الفني هنا في الغربة، الحمدلله لم أشعر بالملل حتى الآن ولدي اعمال كثيرة وجديدة ثورية واعمال تتناسب مع المرحلة وظروف المجتمع السوداني، برفقتي مجموعة من الموسيقيين والفنانين هنا في أمريكا على الدوام نعمل في بروفات لأعمال جديدة إن شاء الله تنال رضاء المستمعين.

رأيك في الثورة السودانية ؟

الثورة السودانية حلم انتظرناه سنين عددا وهجرنا من أجله الأهل والأحباب والحمد لله أن أعطانا الله العمر لحضور هذا الحدث الذي كنا جزءا منه بخلع هذا النظام الفاسد والرديء ومشروعه البائس، حضرنا هذا الخراب منذ بداياته وتجرعنا المرارات في كل لحظة وثانية والهجرة لم تكن خيارا بالنسبة لنا بل كنا مضطرين لأنه صعب جدا التعايش مع نظام فاسد ليس لديه أي مشروع يقدمه كذلك الغربة حفظتنا من أشياء كثيرة لم نقدم تنازلات كانت ستحسب علينا في المستقبل مع ذلك النظام الفاسد، الثورة مستمرة ولن نتوقف فهي ثورة عظيمة وتضحيات الشباب تستحق أن نقدم أعمالا تليق بهم.

من هم أبناء جيلك من الفنانين الذين تزامن ظهورك معهم ؟

أبناء جيلي هم مجموعة كبيرة لكن على سبيل المثال وليس الحصر عصام محمد نور وليد زاكي الدين وخالد الصحافة ومحمود عبد العزيز ونادر خضر وعبركم أترحم على من غادروا الفانية وندعو بالصحة والتوفيق للموجودين.

أغنيات خاصة وجدت حظها في الانتشار .. ما هو جديدك ؟

كل الاعمال التي قدمتها وجدت حظها في الانتشار بصورة مرضية هناك مجموعة من الأعمال الجديدة من بينها (الثورة السودانية) كلماتي والحاني توزيع وتنفيذ محمد دوله وأغنية (حدود الفأل) كلمات مدني النخلي والحاني توزيع وتنفيذ إيهاب حداد وأعمال أخرى ستكون بمثابة مفاجأة.

متى ستعود للسودان ؟

من المفترض أن أعود لأرض الوطن في أي لحظة لانني كنت مؤجل عودتي منذ شهر سبعة ٢٠٢٠ لظروف جائحة كورونا التي جعلت صعوبة في التنقل، لذا احتمال كبير قبل أو خلال عيد الأضحى سأكون حضورا في السودان للقاء الأهل والأحباب والاصدقاء والمساهمة ببعض الاعمال في الساحة الفنية.