منتدى صدر المحافل بمركز شباب أم درمان ينظم ليلة ثقافية

الخرطوم: كوكتيل

شرف الأمين العام للمجلس الأعلى للشباب والرياضة بولاية الخرطوم الوزير المكلف صلاح زين العابدين محمد عبد الرحيم منتدى صدر المحافل الثقافي في ليلته الثقافية رقم (156) بمركز شباب أم درمان وتدشين اسمه الجديد برعاية رجل الأعمال المهندس ماهر خضر.

وأشاد الوزير صلاح الزين بفكرة المنتدى التي تجسد وتعزز معاني وقيم الثقافة والفنون والإبداع، كما اشاد بمستوى الأداء الجميل للمبدع مبارك الجابري.

وأشار الى أن مركز شباب ام درمان يتميز بالحراك الثقافي والإبداعي وخرج كبار المطربين، مضيفاً بأن مركز شباب الربيع يتميز بالحراك الرياضي والذي خرج العديد من أبطال المناشط,

وحيا أبطال العاب القوى الذين شاركوا في البطولة العربية بتونس وأبطال صقور الجديان على تأهلهم لنهائي كأس العرب بقطر.