مركز الفيصل الثقافي يدشن إذاعته ويكرم الفائزين في مسابقته الرمضانية

الخرطوم: كوكتيل

دشن مركز الفيصل الثقافي عصر أمس الاول بمقره بالرياض شارع المشتل بالخرطوم، إذاعته الثقافية، وكرم الفائزين في مسابقته الرمضانية بتوزيع عشر جوائز قيمة على عشرة فائزين، وذلك بحضور الدكتور بكري كمال القاضي المدير العام للمركز وعدد من مديري الإدارات المتخصصة ببنك فيصل الإسلامي الذي يتبع له المركز وجمع غفير من رواد المركز والفائزين في المسابقة الرمضانية وأسرهم.

وقال الدكتور بكري كمال القاضي المدير العام لمركز الفيصل الثقافي إن بنك فيصل الإسلامي السوداني هو أول بنك في السودان وثاني بنك في العالم العربي يقوم بإنشاء مركز ثقافي ذي مسئولية اجتماعية لنشر التنوير المعرفي وتنمية وتطوير مقدرات المجتمع في مجالات التعليم والتدريب وتطوير الذات والطباعة، مبيناً أن المركز يمتلك مكتبة إلكترونية ويقدم برامج متخصصة للاطفال، معلناً أن المركز سيفتتح قريبا فرعاً له بالسوق العربي الخرطوم لتقديم خدمات الامتحانات التأهيلية لعدد من المساقات الأكاديمية كانت تتم في أغلبها خارج السودان، موضحاً أن المركز يسعى لتوطين الجلوس لهذه الامتحانات داخل السودان.

وأضاف القاضي أن مركز الفيصل يقدم خدماته للجمهور من واقع مسئوليته المجتمعية بأسعار رمزية في متناول الجميع، مهنئاً الفائزين في مسابقة المركز الرمضانية.

وفي ختام الاحتفال قام مدير المركز ومديرو الإدارات ببنك فيصل الإسلامي بتوزيع الجوائز على الفائزين العشرة، وتخلل الاحتفال وصلة غنائية تفاعل معها جمهور المركز بكل إيجابية.

جدير بالذكر أن الفائزين العشرة هم صاحب السلسلة، طارق سعيد، على بابكر، سامي السماني، عفراء محمد، محمد عبد الله حميدة، فاطمة الكردفانية، فريد إلياس، خالد إدريس، أبو آمنة.