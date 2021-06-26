حظي باستقبال كبير الهلال يحل ضيفا على شرطة أبوحمد في منافسة كأس السودان

أبوحمد: السوداني

يحتضن ملعب مدينة ابو حمد مباراة تاريخية عند الساعة الثالثة والنصف من عصر اليوم، وذلك حينما يحل الهلال ضيفا ثقيلا على فريق الشرطة أبوحمد في مواجهة تأتي لحساب مباريات الدور ثمن النهائي لمنافسة كأس السودان القومية، حيث وصلت بعثة الهلال مبكرا لمدينة أبوحمد ببعثة يترأسها رامي كمال وعاشت البعثة الهلالية اجواء استقبال أكثر من رائعة في مدينة أبوحمد، كما ارتدى الطاقم الفني للهلال الزي السوداني وسط اجواء أكثر من رائعة واختتم الهلال تمارينه التحضيرية عصر أمس بملعب المباراة حيث يتوقع أن يلعب المدرب البرتغالي ريكاردو بتشكيلة متوازنة بين الدفاع والهجوم لتحقيق الفوز على أصحاب الارض والتأهل للدور ربع النهائي وقد حذر البرتغالي لاعبي الهلال من الاستهتار، بينما يتوقع أن يقدم الشرطة مباراة رفيعة المستوى امام الهلال الذي وصل بكامل نجومه لخطف ورقة الترشح.