ضمن مواجهات كأس السودان المريخ يحل ضيفا على أكوبام حلفا الجديدة

تستكمل مباريات منافسة كأس السودان القومية اليوم بلقاء مهم يجمع المريخ ببطل حلفا الجديدة فريق (اكوبام) حيث وصلت بعثة فريق الكرة الأول بنادي المريخ لمدينة حلفا الجديدة عصر امس الجمعة ووجدت البعثة لدي وصولها للمدينة استقبالا رسميا وجماهيريا حاشدا بداية بمدخل المدينة، وتقدم المستقبلين المدير التنفيذي بمحلية حلفا الجديدة ومدير جهاز الأمن والمخابرات ومدير شرطة المحلية والنائب الأول لرئيس اتحاد حلفا المحلي لكرة القدم ونائب رئيس اتحاد حلفا للشؤون المالية إضافة للجنة المسابقات وأعضاء مجلس إدارة نادي أكوبام وسكرتير نادي مريخ حلفا وممثلين لناديي الرابطة والنيل إضافة لجمهور المريخ بحلفا، وحلت بعثة المريخ عقب وصولها باستراحة مصنع سكر حلفا الجديدة، ويواجه المريخ نادي أكوبام عصر اليوم بملعب حلفا الجديدة في كأس السودان لحساب دور ال”16″ من البطولة.