نائب ( سوداكال) يرفض دعوة مجموعة ( الكندو)

أكد نائب الرئيس للشؤون القانونية والإدارية بالمريخ علي ابشر، في رده على المجموعة الأخرى التي دعت لاجتماع مجلس إدارة طارئ عصر أمس الجمعة انه وفقاً لنص المادة “42” من النظام الأساسي لنادي المريخ لسنة 2019م ووفقاً للائحة تنظيم أعمال مجلس الإدارة فان الاجتماع الطارئ يتم بدعوة من الرئيس أو بطلب مقدم من 50٪ من الأعضاء الى الرئيس الذي يجب عليه عقد الاجتماع خلال 15 يوماً، علماً بأن مجلس الإدارة يضم (15) عضواً، وعليه فان أي دعوة لاجتماع طارئ لمجلس الإدارة يجب أن تتم وفقا للقواعد المنظمة لاجتماعات مجلس الإدارة في نظام النادي الأساسي لسنة 2019م، وفي لائحة تنظيم أعمال مجلس الإدارة علما بأن النظام واللائحة بطرف الأمانة العامة للاتحاد السوداني لكرة القدم بعد أن تم إيداعهما تنفيذاً لمطلوبات المادة 85 من نظام الاتحاد لسنة 2017م، كما نفيد أن رئيس النادي بموجب نظام النادي ولوائحه يمارس كافة أعماله وصلاحياته المنصوص عليها ولم يتم صدور أي قرار من أي جهة مختصة بإيقافه عن ممارسة صلاحياته أو عزله كما ورد في بعض المواقع وبالتالي هو فقط من يدعو للاجتماع الطارئ لذا لزم التنويه، اما اجتماع المكتب التنفيذي (مكتب الطوارئ) والمكون بموجب نص المادة 48 من نظام النادي الأساسي فتتم الدعوة له من قبل رئيسه فقط وهو الأستاذ الصادق صالح جابر.