بداية حملة واسعة لمحاربة المخدرات بجنوب دارفور

نيالا: محجوب حسون

كشف مدير شرطة ولاية جنوب دارفور، اللواء علي حسب الرسول، عن القيام بعمل داخل المشافي والأطباء النفسيين وخطب الجمعة لعكس خطورة المخدرات.

وترحّم حسب الرسول لدى مخاطبته الاحتفال باليوم العالمي للمخدرات بنيالا، على أرواح شهداء شرطة المخدرات الـ(١٥) الذين استشهدوا في سونقو بمحلية الردوم، معلناً الحرب على المخدرات بإبادة (٤٠) طن حبوب في الحملة الأخيرة، منوهاً إلى وضع كل الإمكانات لتقوية شرطة المخدرات للقيام بواجبها، مشيداً بتفاعل المجتمع معهم، لا سيما المجتمع الرياضي في المباريات بوضع شعار (لا للمخدرات)، وثمّن دور الإعلاميين والصحفيين بالولاية في التوعية بمخاطر المخدرات وتبصير المجتمع بمخاطره، مشيراً إلى بداية حملات كبيرة وواسعة لمحاربة المخدرات في الأسواق، تحت شعار (الحياة أغلى من المخدرات).