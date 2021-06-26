حادث سير مروع يودي بحياة العداء “القطري الجنسية” السوداني الأصل “عبد الإله هارون” بالدوحة

السوداني: وكالات

توفي اليوم السبت ، العداء “القطري الجنسية” السوداني الأصل، حامل برونزية سباق 400 م في بطولة العالم 2017، “عبد الإله هارون”، عن 24 عاماً إثر حادث سير مروع في الدوحة، بحسب ما كشف أمين سر الاتحاد القطري لألعاب القوى لوكالة فرانس برس.

وقال محمد عيسى الفضالة، أمين سر اتحاد القوى: “توفي هارون بحادث سير في الدوحة. كان يخضع لبرنامج تأهيلي بعد تعافيه من الإصابة للتأهل إلى أولمبياد طوكيو. شاء القدر أن تحصل الوفاة وتخسر الرياضة القطرية وألعاب القوى على مستوى العالم بطلا كبيرا كانت تتوسم منه الرياضة القطرية المزيد من النجاحات والميداليات.

ونعت اللجنة الأولمبية العداء عبر حسابها في موقع تويتر “عدّاء الأدعم عبدالإله هارون صاحب برونزية العالم 400 متر في ذمة الله”.

وبدأ هارون، بتمثيل قطر في عام 2015، وخطف الأضواء في بداياته بتسجيل أوقات لافتة على مسافة 400 متر.

وحقق برونزية بطولة العالم 2017 في لندن حيث سجل 44.48 ثانية وراء النجم الجنوب أفريقي وايد فان نيكرك وستيفن غاردينر من باهاماس، وأحرز هارون فضية بطولة العالم داخل قاعة في بورتلاند عام 2016 وذهبية الألعاب الآسيوية في جاكرتا عام 2018.