الشيوعي ينتقد التدخُّل الدولي في شؤون السودان

الخرطوم: السوداني

انتقد الحزب الشيوعي ما أسماه بتدخُّل السفارات الأجنبية في التنظيمات الأهلية والقبلية، كما انتقد التدخُّل في الشؤون الداخلية وانتهاك السيادة الوطنية من دول الترويكا وبعثة “يونيتامس” وأمريكا.

وقرّر الشيوعي، رفع مذكرة إلى رئيس الوزراء، يرفض فيها ما أسماه بانتهاك السيادة الوطنية.

على صعيد آخر، أعلن الشيوعي، رفضه للمحاصصات في منصبي النائب العام ورئيس القضاء، متمسكاً بالمعايير التي تضمن استقلالية الأجهزة العدلية، كما رفض الشيوعي قانون النقابات الذي أُجيز بواسطة مجلس الوزراء، ودعا إلى مُقاومته.

في سياق متصل، أعلن الشيوعي عن مشاركتهم في مليونية 30 يونيو القادمة، وقال بحسب بيان المكتب السياسي اليوم “السبت”، إن خروجهم سيكون من أجل تحقيق العدالة ورفض الغلاء والزيادة في الأسعار والقصاص للشهداء.