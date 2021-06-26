مجلس الوزراء يدعم انتشار الجيش بالحدود الشرقية ويُشكِّل لجنة وزارية لإصلاح جهاز المخابرات

الخرطوم: السوداني

أكد مجلس الوزراء السوداني، برئاسة د. عبد الله حمدوك، دعم ومساندة قوات الشعب المسلحة في إعادة انتشارها داخل الأراضي السودانية بالحدود الشرقية لحفظ أمن وممتلكات المواطنين بالمناطق الحدودية.

وشكّل المجلس، لجنة وزارية لإجراء الإصلاحات اللازمة بجهاز المخابرات العامة بالتعاون مع كافة الجهات ذات الصلة.

وقرر دعم قوات الشرطة بكل المُعينات والإمكانات اللازمة لتمكينها من بسط الأمن وسيادة حكم القانون. وشدد المجلس بالاسراع في مُناقشة وإجازة قوانين (الأمن الداخلي، الشرطة والمخابرات)، بجانب توفير التمويل اللازم لإنفاذ الترتيبات الأمنية الواردة في اتفاق جوبا للسلام، وتعزيز تأمين حقول البترول، والاستمرار في المعالجات الشاملة. ووجّه باستئناف الحوار المباشر مع الحركة الشعبية بقيادة عبد العزيز الحلو في أسرع فرصة ممكنة وتوقيع اتفاق إطاري بما يدفع قضية الوصول الى اتفاق سلام شامل، واستمرار الاتصالات لحث عبد الواحد نور للانضمام للسلام. وأكد على ضمان تسليم المطلوبين لمحكمة الجنايات الدولية ومعالجة مشاكل شرق البلاد بكل أبعادها بمشاركة الأطراف كافة.