الحكومة السودانية تشرع في إجراءات (5) آلاف وظيفة جديدة

الخرطوم: السوداني

وجّه مجلس الوزراء السوداني برئاسة د. عبد الله حمدوك، بالشروع الفوري في بدء استيعاب (5) آلاف موظف وموظفة بالعاصمة والولايات.

واتّخذ المجلس، حزمةً من القرارات السياسية والاقتصادية بعد اجتماع مغلق استمر لثلاثة أيام.

وقرر المجلس قبول كافة الأطفال في سن التمدرس مجّاناً بالصف الأول ابتدائي بالمدارس الحكومية. وأقر المجلس خفض الإنفاق العام بتخفيض تكلفة المشاركة في المهام الرسمية الخارجية لكل الوحدات الحكومية بنسبة (50%)، وتخفيض حصص الوقود للسيارات الحكومية بنسبة (20%)، وحصر كل العربات الحكومية الفائضة وبيعها بالدلالة العامة، على أن يُوظّف الجزء الأكبر من عائدها للقطاع الصحي (الأدوية وتأهيل المستشفيات)، وتخفيض ميزانيات السفارات والقنصليات وميزانيات الملحقيات بنسبة (25%)، وتخصيص عربات الدفع الرباعي للمأموريات فقط.