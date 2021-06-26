اشتباكات بين قوات نظامية ومواطنين في موقع تعدين بالبحر الأحمر

بورتسودان: عبدالقادر باكاش

أصيب (٧) مواطنين وعدد من النظاميين في منجم الصفر (أم بحتي) أمس الجمعة بعد محاولة قوات من الدعم السريع وشرطة التعدين تنفيذ أمر إخلاء محتجين من موقع يتبع لشركة مياس أرامكو الكندية في جبال الصفر بمحلية جبيت المعادن التابعة لولاية البحر الأحمر.

وأبلغ شهود عيان، (السوداني) أن القوات وصلت الموقع من الخرطوم قبل أيام بعد اعتصام أهالي المنطقة، احتجاجاً على وجود الشركة الكندية دون رضاء الأهالي، وشرعت القوات أمس في فض اعتصام المواطنين بالقوة الجبرية باستخدام الغاز المسيل للدموع وإطلاق أعيرة نارية في الهواء والضرب بالعصي والهراوات، فيما استخدم المعتصمون العصي والرشق بالحجارة مما خلّف جرحي بإصابات متفاوتة في الطرفين.

وتم إسعاف المصابين إلى مستشفى أبو حمد ومنه إحالة بعضهم إلى مستشفى عطبرة.

وأوضح مقرر المجلس الأعلى لنظارات البجا عبد الله اوبشار لــ(السوداني) أن قرار المجلس في مؤتمر سنكات هو إغلاق شركات التعدين لحين توفيق أوضاعها، وقال لن نسمح بنشاط يتعارض ويهدد مصالح أهل المنطقة.

مشيراً إلى أن القوة التي حاولت اقتحام الموقع لا ينعقد لها اختصاص وليس لديها أمر قضائي بالإخلاء، وان هذا الأمر سيجعلنا نراجع جميع شركات التعدين التي تحاول لي يد المواطنين والاستعانة بقوات من خارج سلطات الولاية لفرض واقع جديد.