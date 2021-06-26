مجلس الوزراء يتخذ قرار بتسليم المتهمين المطلوبين للجنائية الدولية

الخرطوم: السوداني

أعلنت الاستاذة بثينة دينار وزيرة الحكم الاتحادي ان مجلس الوزراء اتخذ قرارا بتسليم المتهمين لمحكمة الجنايات الدولية بلاهاي وفي انتظار تكملة إجراءات التسليم التي تتوقف على اجابات المحكمة الدولية عن كيفية عملية التسليم حتى توفق الحكومة اوضاع تسليمهم .

وفي معرض اجابات السادة الوزراء في المؤتمر الصحفي الذي عقدوه ثالثتهم ” المهندس خالد يوسف وزير مجلس الوزراء ، ووزير الثقافة والاعلام حمزة بلول والاستاذة بثينة دينار وزير الحكم الاتحادي بمنبر وكالة السودان للأنباء ( سونا) مساء اليوم قالت الاستاذة بثينة انها لا علم لها بإعلان اضراب قطاع الدولة، كما ان السيد وزير الداخلية الفريق اول ركن عزالدين الشيخ والذي قضى الثلاثة ايام الماضية في اجتماعات مجلس الوزراء المغلقة بضاحية ” سوبا” لم يبلغ المجلس بذلك .