نانسي عجرم تكشف حقيقة امتناعها عن الشهادة أمام المحكمة

كشفت المطربة اللبنانية نانسي عجرم حقيقة امتناعها عن الشهادة أمام المحكمة في قضية قتل مقتحم منزلها.

وقالت نانسي، امس، عبر حسابها الشخصي في “تويتر”: “لم أغِب ولن أغيب عن أي جلسة أُستدعى لها”، نافيةً صحة الشائعات التي تحوم حول ذلك. وأضافت: “حضرت الجلسة الأخيرة بصفتي شاهدة، وبطلب من زوجي فادي، للتوسع في التحقيق، وصولاً إلى إصدار الحكم النهائي والعادل في القضية”، مطالبةً بتوخي الدقة في نشر الأخبار.

يُذكر أن فادي الهاشم، زوج الفنانة نانسي عجرم، اتُهم بقتل السوري محمد الموسى الذي تسلل إلى منزل عائلته في يناير 2020 وهو ملثم ومسلح بمسدس، ووصل إلى غرفة نوم أطفاله، مهدداً بقتله إن لم يرشده إلى خزانة الأموال، فأطلق الهاشم عليه 18 رصاصة وأرداه قتيلاً، وذلك وفقاً لرواية فادي الهاشم، في حين أكدت عائلة القتيل أنه كان يعمل لدى أسرة نانسي، وله حق لديهم، فذهب ليطالب به.