المريخ يهزم أكوبام برباعية نارية ويتاهل في كأس السودان

بلغ المريخ دور الثمانية من كأس السودان عقب تفوقه عصر أمس السبت على نادي أكوبام بأربعة أهداف دون مقابل في المواجهة التي جمعت الفريقين عند الرابعة من عصر امس بملعب حلفا الجديدة ضمن مباريات دور الـ”16″ من بطولة كأس السودان، انتهى الشوط الأول بالتعادل السلبي بين الفريقين، وفي شوط اللعب الثاني تمكن المريخ من افتتاح النتيجة عبر الجزولي نوح في الدقيقة العاشرة وأضاف الأحمر ثاني الأهداف عبر السماني الصاوي في الدقيقة الثانية عشرة من الشوط الثاني من ركلة جزاء ارتكبت مع محمد هاشم التكت، وفي الدقيقة الخامسة والثلاثين أضاف التاج يعقوب الهدف الثالث للمريخ وقبيل انتهاء الوقت الرسمي للقاء أضاف النيجيري توني أدجو الهدف الرابع للمريخ وكان الجهاز الفني للمريخ قد أجرى عدة تغيرات خلال الشوط الثاني تمثلت في دخول بكري المدينة بدلاً عن عزام عادل، وخروج البوركيني أرنولد ليحل بديلاً له النيجيري توني، كما دفع الجهاز الفني بضياءالدين محجوب بديلاً لمحمد هاشم التكت، وحل نورالدين راموس بدلاً عن التاج يعقوب، فيما خرج الجزولي نوح ليحل بديلاً له أواب طارق، وبالفوز ارتقى المريخ لدور الثمانية من بطولة كأس السودان.