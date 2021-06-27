مجموعة الكندو تؤكد عدم حسم ملف التدريب بشكل نهائي

قال مصدر موثوق داخل مجلس المريخ المعتمد من قبل اتحاد كرة القدم برئاسة محمد موسى الكندو ان الاجتماع الاخير الذي عقد امس الاول تمت من خلاله مناقشة العديد من البنود والإعلان عن عدة قرارات لافتا النظر الى ان جزئية الاطار الفني لم يتم الحسم فيها باعتبار ان المباحثات مع المدرب الانجليزي كلارك لم تتوقف حتى اللحظة لافتا النظر الى ان المجلس لا يستطيع الاعلان عن عودة المدرب مالم تكتمل الاجراءات ويتم الوصول لاتفاق واضح فيما يتعلق بهذه الجزئية وبالمقابل فان الادارة لا يمكن ان تتحدث عن مصير الجهاز الفني الجديد بقيادة المدرب ابراهومة على ضوء الظروف الحالية لافتا النظر الى ان كل شيء بوقته..