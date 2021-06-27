على خلفية عدم الالتزام مجلس المريخ يقرر ابعاد ( سوداكال) ومعاونيه

اوضحت مصادر موثوقة داخل مجلس المريخ بان دائرة الكرة الجديدة التي تم اعتمادها بقيادة الكابتن حاتم محمد احمد الى جانب الكابتن مجدي اشانتي ستتولي مهامها بشكل فوري ابتداء من اولى تدريبات الفريق عقب عودته الى العاصمة الخرطوم بعد الفراغ من مباراة الامس امام اكوبام حلفا الجديدة في مسابقة كاس السودان ولفت المصدر النظر الى انه تم التشديد خلال الاجتماع الاخير على ضرورة الاسراع في تسلم فريق الكرة والتكفل بكافة الاحتياجات الخاصة به باعتبار ان رئيس النادي الموقوف آدم سوداكال لا علاقة له بالفريق ولن يتم التعامل معه من قبل اتحاد الكرة بعد الآن… يشار إلى أن الجلسة الأخيرة لمجموعة الكندو أمنت على إبعاد رئيس النادي الموقوف سوداكال ومعاونيه عن محيط الفريق.