حي العرب يتعادل مع الشعب وديا

خاض فريق كرة القدم بنادي حي العرب صباح امس تجربه إعدادية مع فريق الشعب بإستاد التحرير.

وانتهت المباراة بالتعادل الإيجابي هدفا لكل فريق و قد جاءت المباراة قويه وسريعة من قبل الطرفين.

و أتاح الإطار الفني للفريق أحمد السيد الفرصة لكل عناصر الفريق باستثناء جبريل الذي عانى من آلام خفيفة وصداح وشرف حارسي المرمي وذلك بغرض التجهيزات و لإعطاء المزيد من الخيارات المتاحة في منظومة الفريق.

المباراة تعتبر ثاني تجربة إعدادية للفريق بعد تجربته الأولى صباح أمس مع فريق الأهلي القضارف بإستاد الصحافة.

و هي سلسلة من التجارب الإعدادية التي وضعها الإطار الفني أحمد السيد و طاقمه المعاون تهدف إلى مزيد من التجهيزات و الانسجام بين عناصر الفريق خصوصاً وأن الفريق عمل على انتداب عدد من العناصر في التسجيلات الصيفية التي تحتاج لمزيد من الانسجام مع بعضهم البعض.

ومن المنتظر أن يجري الفريق مباراة إعدادية أخرى عصر الغد مع فريق ود نوباوي بإستاد الأخير.