سلطات مطار الخرطوم تفشل في ضبط حقيبة محملة بالدولارات

الخرطوم: مونتي كاروو

أخفقت الجهات الأمنية في مطار الخرطوم يوم أمس “السبت” في إفشال عملية تهريب حقيبة محملة بالدولارات رغم نجاح عملية انزال الراكب من داخل طائرة (فلاي دبي).

وتعود تفاصيل الحادثة إلى توفر معلومات لجهاز المخابرات بأن هنالك عملية ستتم لتهريب مبلغ كبير من الدولارات الامريكية بواسطة المشتبه به (ز. ف. ج) جندي سابق بالجمارك، يمت بصلة القرابة لمتهم في بلاغ تهريب 7 كيلو من الذهب تحت سلم الطائرة ومنتظر تحت المحاكمة حالياً (جندي بالجمارك ع. ف. ج)، حيث قام جهاز المخابرات بتمليك المعلومة إلى إستخبارات الجمارك في مطار الخرطوم والذين تحركوا للحاق بطائرة (فلاي دبي) وقاموا بإنزال الراكب المشتبه به وبمعيته حقيبة تشابه حقيبة الدولارات واتضح فيما بعد تعمده النزول بحقيبة زميله (أ. ح. ع. ح) الذي تمت إعادته في اليوم التالي من مطار دبي لعدم حمله جواز سفره حيث اتضح ان جواز سفره كان في الحقيبة التي تم إنزالها في مطار الخرطوم وتم استلامه بواسطة استخبارات الجمارك بدون حقيبة الدولارات التي تولى أمرها زميلهما الثالث حيث تم التخطيط للعملية عبر 3 أشخاص كانوا على متن الرحلة.

وأفادت المعلومات الأولية التي تحصلت عليها مونتي كاروو ان المبلغ المهرب كبير جداً بحجم حقيبة الصعود للطائرة وثبت ان المتهمين ثلاثة تم ت ضبط اثنان منهما والثالث مجهول نجح في المرور بالحقيبة والدخول إلى الإمارات عبر مطار دبي وجاري التحري عنه.

وكشف مصدر أمني وفق (مونتي كاروو) ان العملية تم الترتيب لها بعناية مع وجود تواطؤ من بعض العاملين في الوردية من جمارك وأمن الطيران لكون المشتبه فيهم الثلاثة عبروا نقاط تفتيش الجمارك وأمن الطيران حتى صعدوا إلى الطائرة ومعهم الحقيبة، كما أفادت معلومات أخرى ان المشتبه به الثاني لم يتم وضع ختم المغادرة على جواز سفره كما لم يتم إلغاء ختم المغادرة للمشتبه به الأول الذي اتضح عن علاقة تربطه بالفادنية، وتتم التحريات حالياً في القضية بواسطة إستخبارات الجمارك.