Bank of Khartoum Visa Card

بالصور.. لجنة التفكيك تعرض الهواتف المضبوطة بطرف رموز النظام السابق بسجن كوبر

السودان

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By alsudani 0

الخرطوم: السوداني

عرضت لجنة تفكيك نظام الثلاثين من يونيو ١٩٨٩ واسترداد الأموال العامة، صوراً لعدد من الهواتف، التي كشفت عن ضبطها بحوزة بعض رموز النظام البائد بسجن كوبر، قالت كانوا يستخدمونها للتواصل مع أشخاص وجهات داخل وخارج السودان.

وأوضحت اللجنة في تصريح صحفي على صفحتها الرسمية اليوم الاثنين، أن الشرطة لعبت دوراً كبيراً في نجاح عملية الضبط.

مبينة بأنها تجري الآن بأمر النيابة عملية فحص للهواتف المضبوطة وتحليل الاتصالات والمراسلات والمعلومات المكتشفة.

ووعدت اللجنة عن كشفها للمستجدات حال اكتمال عمليات الفحص وتمليكها المعلومات من قبل النيابة.

alsudani
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