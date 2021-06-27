سفير خادم الحرمين الشريفين لدى السودان يستضيف السفراء العرب بمنزله

الخرطوم: السوداني

استضاف سعادة سفير خادم الحرمين الشريفين لدى السودان، على بن حسن جعفر بمنزله اليوم الأحد، السادة سفراء الدول العربية المعتمدين لدى الخرطوم بحضور سعادة السفير أحمد سوار الذهب مدير الإدارة العربية بوزارة الخارجية السودانية والسفير محمد ماء العينين عميد السلك الدبلوماسي وأقام مأدبة عشاء على شرف الضيوف.

ورحب سعادة السفير بالضيوف مؤكدا على أن اللقاء يجئ لتعزيز التواصل وتمتين أواصر المحبة، مشيرا إلى أهمية وفاعلية التعاون العربي المشترك، مؤكدا حرص المملكة على تطوير العلاقات مع مختلف الدول الشقيقة والصديقة في مختلف المجالات.

فيما عبر الضيوف عن تقديرهم للدعوة مشيرين للمكانة الكبيرة للمملكة في المحيط العربي والعالمي، ومشيدين بمواقفها الثابتة ومبادراتها تجاه العديد من القضايا العربية والإسلامية والدولية.