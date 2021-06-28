مدير الدين الخارجي السابق: أستبعد تصفير الديون قريبا

الخرطوم: هالة

استبعدت مدير إدارة الدين الخارجي السابقة ببنك السودان المركزي د. ليلى بشير في حديث لـ(السوداني) صدور قرر من الدائنين (صندوق النقد والبنك الدوليين ودول نادي باريس (مجموعة غير رسمية مكونة من مسؤولين ماليين ممولين من 19 دولة) وبنك التنمية الإفريقي والدائنين الآخرين) بتصفير ديونهم على السودان في الوقت الراهن، مشيرة إلى احتمال إعفاء (90) % منها حال صدور تقرير إيجابي عن الأداء الإقتصادي وتم تنفيذ التوجيهات الإصلاحية المطلوبة خلال المدى الزمني المحدد .

وتوقعت بشير خفض بنك التنمية الإفريقي وصندوق النقد والبنك الدوليين مبالغ القروض الثنائية بينها والحكومة السودانية واتجاه بعض الدول الدائنة لشطب ديونها، غير أنها أكدت أن ذلك يتوقف على حجم العلاقة المشتركة بين هذه الدول والحكومة .

واشارت إلى استناد الدول خارج نادي باريس في قراراتها حول الديون على دول نادي باريس وصندوق النقد الدولي وتلتزم بما تقرره هذه الجهات.