شعبة قطع الغيار : إلغاء الدولار رفع تخليص الحاوية من( 2ـ 13) مليون جنيه

الخرطوم : ابتهاج متوكل

وصفت شعبة مستوردي قطع الغيار، إلغاء العمل بالدولار الجمركي، بـ (التعنت الحكومي) وشددت على أن الإجراءات الحكومية تسعى للجبايات.

وقال الأمين العام للشعبة هيثم التجاني، لـ(السوداني) إن انعكاسات هذه الإجراءات يتحملها المواطن مباشرة، مبينا أن قيمة تخليص حاوية لقطع الغيار ارتفع من مليوني جنيه إلى ١٣ مليون جنيه، وكل هذه التكاليف “لن يتحملها التاجر” وانما المواطن، متوقعا حدوث “زيادات خرافية”. واضاف: الموردون لم يصلوا إلى ” اي اتفاق” مع الحكومة حول هذه الاجراءات، وصاروا مكتوفي الايدي، ولكنهم اوضحوا معاناة وانعكاسات هذه الإجراءات على المواطن وكل القطاعات التجارية، وصدر بيان رسمي من قبل الغرفة حولها، مؤكدا أن الفئات الجمركية لم تخرج حتى الآن رسميا، ، مشيرا إلى أن إلغاء الدولار الجمركي، جعل الجمارك تتضاعف ٧ مرات عموما، مقارنة بقيم الجمارك السابقة.