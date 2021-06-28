صغار المزارعين يشكون حرمانهم من التمويل بسبب الضمانات

الخرطوم : رحاب فريني

انتقد عدد من المزارعين إقرار وزير الزراعة بضعف تمويل القطاع التقليدي وصغار المزارعين، مؤكدين أن مسببات عدم تمويلهم هو غياب الضمان الكافي او أن نسبة تمويلهم اقل من 1%، وان هذه النسبة تمت بقرارات سياسية، اضافة لعدم حصولهم على حصتهم من الوقود الزراعي، مؤكدين تسبب إهمال هذه الشريحة في تراجع انتاجية المحاصيل لجهة أنهم اول من يدخل انتاجهم إلى اسواق المحاصيل.

وأكد ممثل صغار المزارعين بولاية القضارف المزارع حسن زروق أن تمويل صغار المزارعين اقل من 1%، وقال لـ ( السوداني) لا يوجد تمويل لصغار المزارعين و أن نسبة التمويل التي منحت لهم تمت بقرارات سياسية لان البنوك لا تتعامل إلا بضمانات لا يملكونها، بخلاف الأرض ولم يتم رهنها والذي يتم في تمويل صغار المزارعين غير محسوب ونسبته ضعيفة جدا تقدر بأقل من 1%، اضافة إلى أن الدولة لا توفر لهم حتى مدخلات الإنتاج، مؤكدا أن إهمال هذه الشريحة يضعف الانتاج.

وقال ممثل المزارعين بمشروع الجزيرة والمناقل مكتب فحل جنوب الجزيرة، إن الدولة فشلت في دعم الزراعة من اقل الفرضيات وهو الجازولين، ، مشيرا إلى أن اعلان وزير الزراعة بضعف التمويل للمزارعين يريد أن يُخرج الانتاج من دعم الاقتصاد وهذا يؤدي إلى احد الامرين، الاول أن الدولة اصبحت غير قادرة على الوقوف والنهوض بالاقتصاد، والامر الثاني تريد الدولة أن تعيش على المعونات الخارجيه وهذا يعني مزيدا من الذل والانكسار والعيش على عرق الشعوب الاخرى.

واكد المزارع بمنطقة الفشقة الصغرى معاوية عثمان الزين، وجود تمويل زراعي لصغار المزارعين وللجمعيات النسوية والمشتركة بين الجنسين، مؤكدا أن البنك الزراعي القضارف يمول الجمعيات النسوية والمشتركة لصغار المزارعين.