توقف الشركات عن طرح منتجاتها للأسواق

الخرطوم : عبيــر جعفر

اكد عدد من تجار السلع الاستهلاكية حدوث حالة توجس وركود بالاسواق بسبب الغلاء، وقالوا إن هنالك بعض الشركات توقفت عن البيع بعد الغاء العمل بالدولار الجمركي .

واكد الأمين العام للغرفة التجارية بولاية الخرطوم الطيب طلب في حديثه لـ(السوداني) استمرار حركتي البيع والشراء بالاسواق رغم تراجعها نتيجة للغلاء، كاشفا عن توقف بعض الشركات عن البيع لمراجعة تكاليفها خاصة بعد الغاء الدولار الجمركي، واوضح أن هنالك توجسا وترقبا لتفاصيل قرار الجمارك الذي يطبق في يوليو المقبل، وقال طلب إن اسعار السلع حاليا مستقرة نتيجة للركود.

وقال تاجر سلع بمحلية شرق النيل محمد الجاك إن الغلاء والسياسات الاخيرة انعكست سلبا في إضعاف القوى الشرائية وركود الأسواق ما تسبب في استقرار الاسعار، مبينا أن سعر زيت شمس عبوة (4) وربع بسعر (3,200) جنيه أما زيت يارا (3,700) جنيه، فيما تراجع سعر اللبن عبوة (2) كيلو وربع إلى (4,250) جنيه بدلا عن (4,5) ألف جنيه وسعر رطل اللبن (450) جنيه .

وفي ذات السياق اكد تاجر سلع ابراهيم مهدي لـ(السوداني) استقرار اسعار السلع الاستهلاكية بالاسواق وركود الحركة التجارية، وقال إن هنالك ترقبا بزيادة الاسعار عقب البدء في تطبيق الغاء الدولار الجمركي، مبينا أن سعر لبن كابو عبوة (2) كيلو وربع (4,5) ألف جنيه، وسعر كيلو الارز المصري (600) جنيه وقفز كيلو العدس من (380) إلى (500) جنيه، متوقعا حدوث زيادة جديدة بسبب الغاء الدولار الجمركي