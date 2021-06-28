بحضور رئيس جمهورية الحب افتتاح المعرض التشكيلي للشاعر صلاح شلقامي

الخرطوم: محاسن أحمد عبد الله

شارك عدد كبير من الشعراء والاعلاميين والفنانين والموسيقيين في حفل افتتاح المعرض التشكيلي الثالث للفنان صلاح شلقامي الذي أقيم بمركز شباب أم درمان مساء الامس.

وقص شريط الافتتاح الشاعر إسحق الحلنقي الملقب بـ(رئيس جمهورية الحب) بحضور د.نصر الدين شلقامي ود. حسن الماحي و الفنان الكبير أحمد شاويش وعدد من الشعراء على رأسهم إسماعيل الاعيسر ومحمد خير الشامي وعمر كمبلاوي وياسين الحاج محمد عبد الله وأبوبكر أبو حنين والمخرج التلفزيوني المعروف مخاوي والفنان عوض كسلا وعدد من أهل الثقافة والموسيقي والقانونيين، بجانب حضور مميز للتشكيليين على رأسهم سهل والامين توتي وسيف الرحيمة الذين زينوا الامسية بحضورهم الطاغي.

تخلل حفل الافتتاح كلمات في حق المحتفى به صلاح شلقامي إشادة بما قدمه من عمل فني ضخم ومميز برز من خلال اللوحات التي زينت صالة المعرض.

من جانبه حيا شلقامي ضيوف الحفل مقدما لهم صوت شكر على دعمهم المتواصل له وتأثير ذلك الدعم الإيجابي على مسيرته الفنية.

عطر الامسية الفنان العائد من الغربة عادل التيجاني بعدد من أعماله الخاصة التي تفاعل معها الحضور، بجانب مشاركة غنائية مميزة للفنان أحمد شاويش ومشاركة مميزة للموسيقي سراج بالعزف على آلة الفلوت، فيما تخلل البرنامج قراءات شعرية شارك فيها الشاعر الكبير اسحق الحلنقي وإسماعيل الاعيسر وآخرون.