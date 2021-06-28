وسط حضور نوعي ومختلف قناة الهلال تحتفل بإيقاد شمعتها الرابعة

الخرطوم:محاسن أحمد عبد الله

احتفلت قناة الهلال الفضائية بإيقاد شمعتها الرابعة وسط حضور نوعي ومختلف للإعلاميين والصحفيين ورؤساء التحرير وكتاب الاعمدة والفنانين والرياضيين والأستاذ محمد زكي مدير مكتب الامام الراحل الصادق المهدي والاستاذ كمال آفرو وعدد كبير وأصدقاء القناة وآخرين جاءوا للمباركة والمشاركة في الاحتفال الكبير الذي أقامته القناة واليوم المفتوح الذي تخللته برمجة مميزة عكست من خلاله إنجازات القناة طيلة السنوات الاربع الماضية وتناول الإيجابيات والسلبيات للاستفادة منها مقبل الأيام.

كان في استقبال الضيوف رئيس مجلس الادارة د.أشرف سيد أحمد الكاردينال والمدير العام للقناة الاعلامية فاطمة الصادق.

فيما شاركت في الاحتفال مجموعة من الفرق الشعبية وأضفت على المكان فرحا وسعادة، بجانب مشاركة عدد من الفنانين الذين أثروا الاحتفال بأجمل الاغنيات، فيما التقطت عدسات المصورين تلك اللحظات للتوثيق، بينما شكل مصورو ومخرجو ومعدو القناة حضورا جميلا رسموا من خلاله لوحة جميلة عكست مدى الترابط والإخاء الذي يجمعهم.