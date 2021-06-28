ليلة وفاء لاتحاد الفنانين بقاعة الصداقة

الخرطوم : سعيد عباس

أّمن اتحاد المهن الموسيقية على إقامة ليلة الوفاء والعرفان لرموز الاتحاد من المطربين والموسيقيين الذين رحلوا عن الدنيا خلال الفترة الماضية في الثالث عشر من الشهر القادم بمسرح قاعة الصداقة بالخرطوم. وكان المجلس قد عقد اجتماعه الدوري برئاسة الدكتور عبد القادر سالم رئيس المجلس وناقش الأجتماع العديد من الأجندة المدرجة في جدول الأعمال من بينها التجهيز لليلة الوفاء والعرفان، كما ناقش المجلس سير العمل في الجمعية التعاونية التي بدأت نشاطها بالفعل الى جانب برنامج عمل اللجنة الثقافية التي تنتظر قرار السماح بمعاودة أنشطة التجمعات الثقافية لإنفاذ برامجها.

من ناحية أخرى نعى المجلس الفنان عامر ساكس أحد الرواد بالاتحاد الذي رحل عن الحياة صباح السبت بعد عطاء طويل سائلين الله له الرحمة والمغفرة.