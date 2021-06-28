بعد انتشار شائعة وفاته الرشيد بدوي عبيد يطمئن الجميع على وضعه الصحي

الخرطوم : سعيد عباس

استضاف برنامج (بحث عن هدف) على قناة النيل الأزرق المعلق الرياضي المعروف الرشيد بدوي عبيد من مقر إقامته بالقاهرة التي سافر إليها مستشفيا من مضاعفات السكر، وأطل الرشيد بدوي للمشاهدين عبر الشاشة الزرقاء من خلال تقنية (الزووم) ليطمئن الجميع بتحسن حالته الصحية، وأبدى حزنه العميق لشائعة وفاته التي أطلقها بعض ضعاف عدد من الناشطين الأسبوع الماضي وقال الرشيد، إن الموت حق ولكل أجل كتاب، واضاف أن الشائعة أزعجت أسرته وأهله ومعارفه وقال إن هاتفه لم يتوقف عن الرنين للاطمئنان على صحته وأضاف قائلا إن الشائعة كانت مزعجة للحد البعيد إلا أنها كانت فرصة لمعرفته حجم المحبة التي يكنها له الناس وهي لا تقدر بثمن، واشاد الرشيد بدوي باهتمام قناة النيل الأزرق وتفاعلها مع الأحداث المختلفة ومسارعتها لاستخدام التقنية المتقدمة في مجال الإعلام .