اعادة امتحان مادة الدراسات الإسلامية في الشهادة السودانية بعد كشفه في مدينة النهود

الخرطوم: السوداني

قرّرت وزارة التربية والتعليم، إعادة امتحان مادة الدراسات الإسلامية، يوم السبت الموافق الثالث من يوليو المقبل بجميع المراكز داخل وخارج السودان للجالسين للمادة.

وأعلن مدير امتحانات السودان الأستاذ محمود سر الختم الحوري في منبر (سونا) مساء اليوم، أن كبير المراقبين ومساعده بمراكز (المنى الخاصة بنين، الصفوة الخاصة بنين، أحمد رحمة الله الخاصة بنين والخاصة بنين)، بمدينة النهود بولاية غرب كردفان، وزعا عن طريق الخطأ مادة الدراسات الإسلامية على الطلاب بدلاً من مادة التربية الإسلامية، حيث تم جمعها بعد التوزيع في أقل من ثلاث دقائق بعد تنبيه أحد الطلاب لهم.

وأكد أن وزارة التربية، خاطبت النائب العام المكلف بتشكيل لجنة مركزية للتحقيق في هذه الواقعة برئاسة وكيل نيابة أعلى وعضوية الجهات الرسمية.

وأوضح الحوري أن إعادة امتحان مادة التربية الإسلامية يأتي تحقيقاً لمبدأ العدالة في التحصيل الأكاديمي والشفافية في تمليك الرأي العام الحقائق، وحفاظاً على هيبة وسمعة الشهادة السودانية.