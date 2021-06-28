مجلس السيادة ينفي ما راج حول تأييد كباشي لاحتجاجات الشرطة

الخرطوم: السوداني

أكدت الأمانة العامة لمجلس السيادة الانتقالي، عدم صحة ما تداولته مواقع التواصل الاجتماعي، حول تأييد عضو مجلس السيادة الفريق أول ركن شمس الدين كباشي، لاحتجاجات قوات الشرطة خلال حشدهم اليوم بساحة الحرية بالخرطوم.

وأشارت الأمانة العامة إلى أن عضو مجلس السيادة الفريق كباشي، لم يدل بأي تصريح لأي وسيلة إعلامية حول خطاب وزير الداخلية.

ودعت الأمانة العامة لمجلس السيادة، كافة وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي لتحري الدقة والمصداقية عند نقل وبث المواد الإخبارية، خاصة المتصلة بمجلس السيادة.