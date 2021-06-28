صندوق النقد والبنك الدوليين يتفقان على أن السودان قد وصل إلى نقطة القرار في مبادرة (هيبك) لتلقي الإعفاء من الديون

الخرطوم: السوداني

علمت (السوداني) من مصادرها، أن المجلسين التنفيذيين لصندوق النقد الدولي والمؤسسة الدولية للتنمية التابعة للبنك الدولي، اتفقا قبل ساعات، على أن السودان قد وصل إلى نقطة القرار في إطار مبادرة البلدان الفقيرة المثقلة بالديو (HIPC)، ليصبح الدولة رقم 38 لتلقي مثل هذا الإعفاء من الديون.

وقالت المصادر، إن القرار الرسمي ربما يصدر غداً.

وسيساعد هذا القرار التاريخي على إحداث تغيير دائم للسودان من خلال السماح بتخفيض ديونه بشكل نهائي بمقدار 23.5 مليار دولار من حيث القيمة الصافية الحالية (NPV) بمجرد وصوله إلى نقطة الإنجاز الخاصة بالبلدان الفقيرة المثقلة بالديون في غضون ثلاث سنوات تقريباُ. كما سيساعد في التطبيع الفوري لعلاقاته مع المجتمع الدولي والوصول إلى الموارد المالية الإضافية المهمة لدعم الإصلاحات الاقتصادية الصعبة التي يقوم بتطبيقها.

جدير بالذكر أن هذا هو أكبر تخفيف للديون يتم تحقيقه لأية دولة في إطار هذه المبادرة حتى الآن، مما يشهد على الدعم الكبير الذي يتلقاه السودان من المؤسسات المالية الدولية ونادي باريس والشركاء المانحون.