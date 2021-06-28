حكومة ولاية تيغراي تعلن رسمياً سيطرتها الكاملة على عاصمتها (ميكيلي) وعودتها إلى أراضيها

الخرطوم: السوداني

أصدرت حكومة ولاية تيغراي الوطنية الإثيوبية بياناً اليوم الثلاثاء، أعلنت فيه رسمياً عن سيطرتها الكاملة على عاصمتها ميكيلي، وعودة حكومة تيغراي المنتخبة قانونيًا إلى أراضيها.

وهنأت حكومة التيغراي شعبها بتحقيق هذا الانتصار المذهل نتيجة لعملية البرق التي سميت على اسم الجنرال الأفريقي العظيم راس علولا أبا نيغا.

مؤكدة بدء شعب تيغراي ممارسة حقوقهم الكاملة كمواطنين، عقب هزيمتهم للقوات الغازية في ظل وحدة بطولية جيدة التنسيق، وفق البيان.

وتعهدت الحكومة في بيانها بأن تكون تيغراي مقبرة للظالمين، والتحالف غير المقدس للقوات الغازية، بنضالها العادل من أجل الدفاع المشروع عن الحقوق الكاملة لشعبها.

ودعت أبناء شعبها، وخاصة الشباب ، إلى أن يكونوا في حالة تأهب دائم لحماية المدينة بأسرها وأهلها من أي قوى قد تحاول ارتكاب جرائم في الأرواح والممتلكات، والعمل بالتنسيق مع قوات إنفاذ القانون التي تم تعيينها من قبل الحكومة، مؤكدة عملها بجد على جميع الجبهات لتأمين سلامة وأمن شعبها.